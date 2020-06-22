Son dakika haber: Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı çevrim içi yapılacak Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Satranç Federasyonu, küçükler ve yıldızlar milli takım havuzu genel kampının çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, küçükler ve yıldızlar milli takım havuzu genel kampının çevrim içi yapılacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kampın, 11-17 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden düzenleneceği ifade edildi. Kampa katılmaya hak kazanan sporcuların, 1 Temmuz'a kadar federasyonun internet sitesinde yer alan katılım formlarını doldurarak başvuru yapabileceği aktarıldı. Kaynak: AA