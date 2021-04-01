Son dakika haber: Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu 23 Nisan'a özel turnuva düzenleyecek
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Son dakika haber: Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu 23 Nisan'a özel turnuva düzenleyecek

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Son dakika haber: Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu 23 Nisan'a özel turnuva düzenleyecek

Son dakika spor haberi: Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çevrim içi satranç turnuvası düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çevrim içi satranç turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çocuklar ve gençler arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak turnuvanın iş birliği protokolü, yarın Kamu Denetçiliği Kurumu ile TSF arasında imzalanacak.

Kamu Denetçiliği Kurumunda gerçekleştirilecek imza törenine, Kamu Başdenetçi Şeref Malkoç, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve kurum yetkilileri katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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