Son dakika haber... Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kampanyası düzenliyor

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında "Türkiye ve Satranç İçin Hayalim" kampanyası düzenliyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında "Türkiye ve Satranç İçin Hayalim" kampanyası düzenliyor.

"Hayallerimizi, Yarınlarımızı Büyütüyoruz" sloganı ile düzenlenecek kampanyada tüm çocuklar bir hafta boyunca Türkiye ve satranç sporundaki hayallerini, hedeflerini sosyal medyadan paylaşacak.

"Türkiye ve Satranç İçin Hayalim" adlı kampanya 21 Nisan tarihinde başlayacak ve bir hafta boyunca sürecek. 7'den 70'e herkesin katılabileceği kampanyada; Türkiye için, satranç için hayaller, gelecek hedeflerin aktarıldığı 1 dakikalık videolar çekilecek. Videoda "Türkiye İçin Hayalim" diyerek, ardından "Satranç İçin Hayalim" diyerek mesajlar aktarılacak. Video kampanya sloganı "Hayallerimizi, Yarınlarımızı Büyütüyoruz" ile sona erecek.

Katılımcıların videoları Türk bayrakları, bayraklı tişörtler ya da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yansıtacak materyaller ile çekecekleri belirtildi. Çekilen videoları çocuklar kendi ya da aile büyüklerinin Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından Türkiye Satranç Federasyonu'nu etiketleyerek paylaşacaklar. Tüm paylaşımlarda #TürkiyeİçinHayalim #SatrançİçinHayalim hashtaglerinin kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı