Son dakika haber... Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı
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Son dakika haber... Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı

09.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:26
Son dakika haber... Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı

Son dakika haberleri... Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları ve Şehit yakınları, uzman jandarmalara hazırladıkları pastayla 9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları ve Şehit yakınları, uzman jandarmalara hazırladıkları pastayla 9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü kutladı.

Sason İlçe Jandarma komutanlığındaki görevli uzman jandarmaları ziyaret eden şehit yakınları ve ilçede görev yapan güvenlik korucuları, beraberlerinde götürdükleri pastayı uzman jandarmalara kestirerek ikram etti. Burada konuşan Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, tarihten bu yana Türk askerlerinin dünyadaki ordular arasında en iyi ordu olduğunu ifade ederek, gerek disiplini gerek verilen görevin ifası konusunda canı pahasına görevini başarılı bir şekilde yerine getirmesinden dolayı örnek bir ordu olduğunu dile getirdi. Çelik, "Ordumuz çok şükür ki sadece bizim ordumuz değil, dünyadaki bütün mazlumların ordusu haline gelmiştir. Dünyanın neresinde mazlumlar gözyaşı döktüyse onlara uzanan el Türk milletinin ve Türk ordusunun şefkatli eli olmuştur. Uzman jandarmamızda sadece terörle mücadele etmiyor. Yurt içindeki her türlü asayiş olaylarını da başarılı bir şekilde bertaraf ettiğine şahitlik etmekteyiz. Bu vesileyle 9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü kutluyorum" dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki kutlamanın ardından İdlib'te şehit olan jandarma uzman çavuş Cuma Bağatur'un mezarını ziyaret eden güvenlik korucuları ve şehit yakınları Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. - BATMAN

Son dakika haber... Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı
Son dakika haber... Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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