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Son dakika haber... Şartlı sağlık yardımı bağlanan çocuk sayısı 368 oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... Şartlı sağlık yardımı bağlanan çocuk sayısı 368 oldu

Son dakika haber: Düzce'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı yardımları Kasım ayında da hız kesmeden devam etti.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı yardımları Kasım ayında da hız kesmeden devam etti. Yapılan yardımlar kapsamında 300'ün üzerinde fayda sahibi çocuğa şartlı sağlık yardımı bağlandı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı 2021 yılı Kasım ayında da yardımlarına bütün hızıyla devam ettirdi. Yardıma ihtiyacı olan kişi ve ailelerin yardımına koşan, onları her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasında özveriyle çalışan Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kasım ayında şartlı sağlık yardımı bağlanan 368 fayda sahibi çocuk için 43 bin 170 TL ödeme yaptı. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden alabiliyor. - DÜZCE

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