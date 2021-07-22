Son dakika haber | Saros Körfezi'ne ilgi yeni yatırımlarla arttı
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Son dakika haber | Saros Körfezi'ne ilgi yeni yatırımlarla arttı

Son dakika haber | Saros Körfezi'ne ilgi yeni yatırımlarla arttı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi sahillerine ilgi, yeni yatırımlar sayesinde her geçen gün artıyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi sahillerine ilgi, yeni yatırımlar sayesinde her geçen gün artıyor.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle ön plana çıkan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm yerleri arasında bulunuyor.

Saros Körfezi'nde yapılan yeni restoranlar, oteller ve pansiyonlarla konaklama imkanları da artıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Saros Körfezi sahillerine yeni yatırımlarla ilginin arttığını söyledi.

Körfezin orman ve denizin iç içe geçtiği sahilleriyle dikkat çektiğini, tatilcilerin burada 3 ay tatil yapma imkanı bulduğunu anlatan Helvacıoğlu, "Saros'a sunulan imkanlarla yatırımlar da arttı. Yeni oteller yapılıyor, restoranlar açılıyor ve konaklama imkanları artıyor. Saros Körfezi turizmin parlayan yıldızı olma yolunda ilerlemeyi sürdürüyor. Tabi salgın döneminde daha çok izole tatil seçenekleri tercih ediliyor. Yeni konaklama imkanları da salgına göre planlanıyor." dedi.

Öte yandan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda açılan "villa otel" tatilcilere salgınına karşı izole tatil imkanı sunuyor.

Otelin genel müdürü Mehmet Kavuz da sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak inşa edilen otele gelen tatilcilerin, birbirinden bağımsız 30 villada konaklayabildiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle tatil anlayışının da değiştiğini belirten Kavuz, "İzole otel konseptinde sosyal mesafe, diğer otellere göre çok daha iyi korunuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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