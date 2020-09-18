Son dakika haber: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı
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Son dakika haber: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı

Son dakika haberleri... Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Son dakika haber: Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu
18.09.2020 00:19 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:22

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini reddetti.

Süreç

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ali Cevahir Aktürk
Ali Cevahir Aktürk
AA Editörü
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