Son dakika haber! Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı- 2
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Son dakika haber! Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı- 2

Bir son dakika haberine göre SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Son dakika haber! Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı- 2
09.08.2020 07:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:36
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı ve ölnelerin olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin de olduğu öğrenildi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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