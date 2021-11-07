Son dakika haber! SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI; CAN PAZARI YAŞANDI - Haberler
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Son dakika haber! SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI; CAN PAZARI YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.

SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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