SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'de buz tutan yokuşta kayan otomobiller demir bariyerlere çarptı.
SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de buz tutan yokuşta kayan otomobiller demir bariyerlere çarptı. Kaza anları kameralara yansıdı.
Sarıyer Maslak Mahallesi'nde buz tutan yokuşta kayan otomobiller demir bariyere çarptı. Kaza anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yokuştan inen otomobillerin kayarak yol kenarındaki bariyerlere vurduğu yer alıyor.