SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SARIYER'de buz tutan yokuşta kayan otomobiller demir bariyerlere çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de buz tutan yokuşta kayan otomobiller demir bariyerlere çarptı. Kaza anları kameralara yansıdı.

Sarıyer Maslak Mahallesi'nde buz tutan yokuşta kayan otomobiller demir bariyere çarptı. Kaza anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yokuştan inen otomobillerin kayarak yol kenarındaki bariyerlere vurduğu yer alıyor.

SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA

SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA

SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA

SARIYER'DE YOKUŞTAKİ KAZALAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title