Son dakika haberleri! Sarıyer'de korkutan orman yangını
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Son dakika haberleri! Sarıyer'de korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanlık alandan yükselen dumanlar drone ile havadan da görüntülendi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmalarına yardım eden Niyazi Sabun isimli mahalle sakini, "Evdeydim baktım dumanlar çıkıyor. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi. Hortumlarla çıktık yukarı söndürdük. Yıllardır burada böyle yangın olmadık. Kasıtlı bir şey bu" şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini, "Evdeydim yangını duyunca direk geldim. İtfaiye ekipleri buradaydı müdahale etmişlerdi. Kısa sürede söndürüldü. Bu zamana kadar buralarda hiç böyle yangın çıkmazdı" ifadelerini kullandı.3

(Doğancan Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

Son dakika haberleri! Sarıyer'de korkutan orman yangını
Son dakika haberleri! Sarıyer'de korkutan orman yangını
Son dakika haberleri! Sarıyer'de korkutan orman yangını
Son dakika haberleri! Sarıyer'de korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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