Son dakika haber | SARIYER'DE KISITLAMADA MARKETE ÇIKTIK DİYEN ÇİFT CEZADAN KURTULAMADI
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Son dakika haber | SARIYER'DE KISITLAMADA MARKETE ÇIKTIK DİYEN ÇİFT CEZADAN KURTULAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sarıyer Ayazağa'da polis ekiplerince kurulan denetim noktasında durdurulan araç sürücülerinin izin kağıtları olup olmadığı kontrol edildi.

Sarıyer Ayazağa'da polis ekiplerince kurulan denetim noktasında durdurulan araç sürücülerinin izin kağıtları olup olmadığı kontrol edildi. Durdurulan bir araçtaki çifte markete çıktık demelerine rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Ceza yazılan çift polis ekiplerine tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Ayazağa'da kurdukları denetim noktasında kontroller yaptı. Durdurulan hafif ticari araçtaki çift markete çıktık diyerek kendilerine ceza uygulanmamasını istedi. Kimlik ve izin kağıdı isteyen polis ekiplerine çift bir süre tepki gösterdi. Ancak buna rağmen ceza almaktan kurtulamayan çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Son dakika haber | SARIYER'DE KISITLAMADA MARKETE ÇIKTIK DİYEN ÇİFT CEZADAN KURTULAMADI
Son dakika haber | SARIYER'DE KISITLAMADA MARKETE ÇIKTIK DİYEN ÇİFT CEZADAN KURTULAMADI
Son dakika haber | SARIYER'DE KISITLAMADA MARKETE ÇIKTIK DİYEN ÇİFT CEZADAN KURTULAMADI
Son dakika haber | SARIYER'DE KISITLAMADA MARKETE ÇIKTIK DİYEN ÇİFT CEZADAN KURTULAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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