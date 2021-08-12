Son dakika haberleri! Sarıyer'de aynı bölgede 3'üncü orman yangını
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Son dakika haberleri! Sarıyer'de aynı bölgede 3'üncü orman yangını

Son dakika haberleri! Sarıyer'de aynı bölgede 3'üncü orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sarıyer'de ormanlık alanda 3'üncü gün üst üste yangın çıktı.

Sarıyer'de ormanlık alanda 3'üncü gün üst üste yangın çıktı. Yangına helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yine yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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