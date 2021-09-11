VAN'ın Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü'nde, son günlerde yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce balık ölümlerinin araştırılması için bölgeye ekip gönderildi.

Muradiye sınırlarında bulunan, 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı, yaz aylarında 12 bin hektarlık alanı sulamak için kullanılıyor. Baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünde 3 gündür ise balık ölümleri yaşanıyor. Baraj gölünde yüzlerce ölü balık kıyıya vururken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerini araştırmak üzere bölgeye ekip gönderdi. Ekipler, bölgede inceleme yapıp, numune aldı. Barajda ağ kafes yöntemiyle alabalık yetiştiriciliği yapan Turan Karagülle, ilk defa böyle durumla karşılaştığını ve ölen balıkların da hemen hemen hepsinin sazan olduğunu söyledi.

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