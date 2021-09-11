Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme - Haberler
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Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Bir son dakika haberine göre VAN'ın Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü'nde, son günlerde yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu.

VAN'ın Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü'nde, son günlerde yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce balık ölümlerinin araştırılması için bölgeye ekip gönderildi.

Muradiye sınırlarında bulunan, 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı, yaz aylarında 12 bin hektarlık alanı sulamak için kullanılıyor. Baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünde 3 gündür ise balık ölümleri yaşanıyor. Baraj gölünde yüzlerce ölü balık kıyıya vururken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerini araştırmak üzere bölgeye ekip gönderdi. Ekipler, bölgede inceleme yapıp, numune aldı. Barajda ağ kafes yöntemiyle alabalık yetiştiriciliği yapan Turan Karagülle, ilk defa böyle durumla karşılaştığını ve ölen balıkların da hemen hemen hepsinin sazan olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gelip, inceleme yaptığını belirten Karagülle, "Balıklar önce kıyıya yanaşıyor daha sonra ölüyorlar. Bu barajın tüm kıyıları ölü balıklarla doldu. Ölen balıkların çoğu sazan balığı. Balıkların neden öldüğünü bilmiyoruz. Acaba bir hastalık mı var; bilmiyoruz. Ekipler buraya gelip incelemelerde bulundular. 1 hafta sonra ölüm nedenleri açıklanır, diye bekliyoruz. Biz burada ağ kafes yöntemiyle alabalık yetiştiriyoruz. Şu anda bizim balıklarda bir sıkıntı yok ama ilerleyen günlerde ne olur, bilmiyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika haber | Sarımehmet Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
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