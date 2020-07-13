Son dakika haber... Sarıkamışlı Gazi, 15 Temmuz gecesini unutamıyor
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Son dakika haber... Sarıkamışlı Gazi, 15 Temmuz gecesini unutamıyor

Son dakika güncel haberine göre 15 Temmuz'da Ankara'da darbeciler tarafından vurulan gazi, o gece yaşananları unutamıyor.

Son dakika haber... Sarıkamışlı Gazi, 15 Temmuz gecesini unutamıyor
13.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:23

15 Temmuz'da Ankara'da darbeciler tarafından vurulan gazi, o gece yaşananları unutamıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde başkent Ankara'da darbeciler tarafından ayağından vurulan Sarıkamışlı Fazıl Boztaş, aradan geçen 4 yıla rağmen o geceyi rüyalarında görüyor.

4 çocuk babası Fazıl Boztaş, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitmiş ve hain darbe girişimine karşı dururken, darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanmıştı. Boztaş, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Sarıkamış Şehitliği'nde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için dua etti.

Fazıl Boztaş şehitlikte yaptığı açıklamada, "4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe planıyla karşı karşıya kaldık. Korku ve telaşla beklerken, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkı sokaklara çağırdı. Sokaklara döküldük. Türkiye'nin her tarafından halk sokaklara döküldü. Ben Ankara'daydım. Mamak'ta Yeni Mahalle Emniyet Müdürlüğüne araçla gittik. Orada indik, Emniyet Müdürlüğüne doğru yürüyorduk. Baktım karşıdan yaralılar geliyor. Biz tanka doğru yürüdük. Bu arada hainler bizim silahlarımızla bizleri taradı. Vuruldum, orada yaralananlar ve şehit olanlar oldu" dedi.

Vatandaşların kendilerini hastaneye getirdiklerini ifade eden Boztaş, "Hainlerin bu planları gerçekleşmedi, başarısız oldu. Türk milleti birlik beraberlik içerisinde olduğu sürece kimse başarılı olamaz zaten, bizim aramızda, bizim ülkemizde hainlere yer yok. biz hainlere fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi Boztaş, arkadaşlarıyla birlikte Sarıkamış Şehitliği'nde dua etti. - KARS

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Kaynak: İHA

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