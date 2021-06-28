Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi

Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerde bulunan bayrakları değiştirdi.

Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerde bulunan bayrakları değiştirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve güneşe maruz kalan bayraklar Kaymakam Recep Koşal'ın talimatlarıyla yenileriyle değiştirilirken, jandarma ekipleri şehitliklerde bir de temizlik yaptı.

Sarıkamış'ta bulunan şehitliklerin bayrakları İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce değiştirilerek temizlik yapılırken, değiştirilen bayraklar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Jandarma başta Yukarı Sarıkamış Şehitliği olmak üzere ilçe genelinde bulunan bütün şehitliklerin bayraklarını yenisiyle değiştirdi. Yeni bayrakları ve yapılan çevre temizliğiyle şahitlikler adına yakışır görüntüye büründü. - KARS

Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi
Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi
Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi
Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Halit Ergenç Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:20:05. #1.14#

title