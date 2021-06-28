Son dakika haber: Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerin bayraklarını değiştirdi

Son dakika haberleri... Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerde bulunan bayrakları değiştirdi.

Sarıkamış'ta jandarma şehitliklerde bulunan bayrakları değiştirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve güneşe maruz kalan bayraklar Kaymakam Recep Koşal'ın talimatlarıyla yenileriyle değiştirilirken, jandarma ekipleri şehitliklerde bir de temizlik yaptı.

Sarıkamış'ta bulunan şehitliklerin bayrakları İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce değiştirilerek temizlik yapılırken, değiştirilen bayraklar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Jandarma başta Yukarı Sarıkamış Şehitliği olmak üzere ilçe genelinde bulunan bütün şehitliklerin bayraklarını yenisiyle değiştirdi. Yeni bayrakları ve yapılan çevre temizliğiyle şahitlikler adına yakışır görüntüye büründü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı