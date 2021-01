Son dakika haber... Sarıkamış şehitleri için eksi 14 derecede, koronavirüs tedbirli anma

ENVER Paşa komutasında, 106 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen törenle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece olduğu Kars Sarıkamış'taki törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Burada can vererek şehadete yürüyen yiğitler, birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı direnişin kahramanı olmuşlardır" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği, ilçedeki Ayyıldız Tören Alanı'nda başladı. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında bekledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Kazım Karabekir Kışlası 9'uncu Komando Tugayı'nda görevli Topçu Yüzbaşı Çapan Özçiftçi, 106 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nı anlattı.

BAKAN KASAPOĞLU: MUKADDES VAZİFE OLARAK GÖRÜYORUZSarıkamış'ın tanık olduğu acıların çok büyük olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Allahuekber Dağları'nın zirvesinden milletimizin sinesine bir çığ düşmüş ve orada bütün Anadolu'nun ciğeri yanmıştır. İşte o yürek yangınları onlarca yıldır nice türkülere, ağıtlara konu olmuştur. Fakat Sarıkamış; en az o acılar kadar tarih sayfalarına geçen büyük bir kahramanlığın da şahididir. Bu diyar; ağıtların olduğu kadar destanların da yurdudur. Burada can vererek şehadete yürüyen yiğitler, birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanı olmuşlardır. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kut'ül Amare'de işgalcilere karşı muzaffer olan, tarihte benzeri olmayan büyük bir İstiklal Mücadelesi vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa eden ruh; Sarıkamış'ta da kar üstüne yiğitliğin destanını yazan Mehmetçik ruhudur. Malazgirt Ovası'ndan çıkıp Anadolu'yu kucaklayan, İstanbul'u fetheden ruh; Sarıkamış'ta karlı dağlara mührünü vurmuştur. Sarıkamış'ı bizim gözümüzde ölümsüz kılan işte budur. Sarıkamış'ı, bu aziz milletin vatan sevgisini ve millet olma şuurunu en dokunaklı biçimde anlatan Sarıkamış destanını, bu ülkenin gençlerine iyi anlatmalıyız" diye konuştu. 'EMANET, TÜRKİYE'NİN GENÇLERİNİN OMZUNDA'"Biz, bakanlık olarak bu kutlu emaneti yarınlara aktarmayı bir mukaddes vazife olarak görüyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Gençlerimizin tarihi birikimlerine katkı sağlamayı bakanlığımızın en temel vazifelerinden biri olarak kabul ediyoruz. Çünkü Sarıkamış'ı iyi okuyan bir genç; Saruhanlı'dan çıkıp Sarıkamış için mücadele etmenin ne demek olduğunu da kavrayacaktır. Filistin'den, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan çıkıp Çanakkale sırtlarında vatan uğruna can verenlerin verdiği büyük mücadeleyi yüreğinde hissedecektir. Bir toplum için en büyük güç geçmişin tecrübeleriyle, gelecek heyecanının birleşmesi, ortak bir şuura dönüşmesidir. Bunun için her ağustosta Dumlupınar yollarında, Malazgirt Ovası'ndayız. Bu yüzden her sene Çanakkale'de 57. Alay'ın izini sürüyoruz. Alparslan'ın duası, Osman Gazi'nin rüyası, Gazi Mustafa Kemal'in davası hep aynı kutlu emanete işaret eder, değerli dostlar. Bu emanet Türkiye'dir, Türkiye'nin milli bağımsızlığıdır. Bu emaneti dün Allahuekber Dağları'nda zorluklara göğüs gererek yürüyen Mehmet'ler omuzlamıştır. Çanakkale'de onbeşliler, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'ler omuzlamıştır. Bu emanet, bugün insanlığın umudu olan Türkiye'nin gençlerinin omzundadır, bizim omuzlarımızdadır. Biz Türkiye'yi aydınlık bir istikbale taşımak için var gücümüzle çalışırken, milli bağımsızlık emanetini aynı şuurla taşıyan gençlerimizin heyecanından, enerjisinden ilham alıyoruz."AZERBAYCAN'A SELAM GÖNDERDİPandemi süresince yapılanları da anlatan Bakan Kasapoğlu, ülkeler birbirlerinden maske kaçırırken, ay yıldızlı uçakların ihtiyacı olan bölgelere yardım götürdüğünü söyledi. Kasapoğlu, yükseköğrenimdeki öğrenciler için hizmet veren bakanlığa bağlı yurtların pandemi boyunca millete sığınacak liman olduğunu dile getirdi. Ertelenen spor organizasyonları ile evlerinde kalan sporcuların, organizasyonların başlamasıyla destanlar yazdığını kaydeden Kasapoğlu, dünyanın dört bir yanından art arda şampiyonluk, madalya, rekor haberler i geldiğini söyledi.Bakan Kasapoğlu, konuşmasında Azerbaycan'a da selam göndererek, "Buradan bir selam da can Azerbaycan'a. Türkiye'nin çelikten bir iradeyle kardeş Azerbaycan'ın yanında durduğu Karabağ Harekatı; Sarıkamış Harekatı'yla başlayan destanın son satırlarını yazıp çizgiyi çekmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu zaferde pay sahibi olan herkes, Sarıkamış şehitlerinin ruhlarını şad etmiştir" dedi. BAKAN DÖNMEZ: BİR MİLLETİN YÜREĞİ BUZ TUTTUTörende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise Sarıkamış'ta sadece yüz binlerce askerin değil bir milletin yüreğinin buz tuttuğunu söyledi. Büyük bir imparatorluğun evlatlarının vatan ve millet sevgisiyle gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüğünü kaydeden Bakan Dönmez, "Sarıkamış'taki ruh, İstiklal Mücadelemize de ruhunu üfledi. Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır. Burada yan yana yatan şehitlerimiz göklerdeki ezanlarımızın, gönderdeki bayrağımızın bir asır önceki şahididir. Anadolu'yu Türk-İslam diyarı yapan atalarımızın kutlu neslidir. Sarıkamış, Malazgirt'ten bugüne uzanan bu topraklardaki varlığımızın en acı hatırası. Buranın soğuğuna değil aylarca bir gece dayanmak bile gerçekten mümkün değil. 106 yıl önce en zor zamanda, sahra kıyafetleriyle bu dağları aşmaya çalışmak ancak Peygamber Ocağı'nın kutlu varisi Mehmetçiğin gösterebileceği bir cesaretti. Biz onlardan razıyız. Cenab-ı Hak da onlardan razı olsun inşallah. Allahuekber Dağları şehadete 'allahu ekber' nidalarıyla giden aziz şehitlerimizin nidalarıyla çınlıyor hala. Burada bu havayı teneffüs edince o gün burada çekilen eziyetleri, çileleri daha iyi anlıyor, daha yoğun hissediyor insan. Burası tıpkı Çanakkale gibi tıpkı Dumlupınar gibi tıpkı Kut'ül Amare gibi her bir karışında büyük bir destanın yazıldığı topraklar. Bunu iyi anlamamız ve çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelene kadar hangi zorluklardan geçtiğini, hangi badireleri anlattığını sadece tarih kitaplarından okuyarak değil, buralara gelerek yerinde görmeleri, bu ruhu hissetmeleri gerekiyor" diye konuştu. 'ŞEHİTLERİMİZİN KANLARIYLA VARLIĞIMIZI MÜHÜRLEDİK'"Bizlerin bugün canımız pahasına sahip çıktığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı bu topraklarda yatan şehitlerimizin bizlere bıraktığı kardeşlik mirasıdır" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "Ecdadımızın millet olma şuuruna gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bizleri bölmek, aramıza nifak sokmak, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen dahili ve harici mihraklar şunu iyi bilmelidir ki biz 1000 yıldır bu toprakları omuz omuza, can cana, yan yana koruduk. Şehitlerimizin aziz kanlarıyla bu topraklardaki varlığımızı mühürledik. Şühedanın izinde bizler de bu vatan uğruna ne gerekiyorsa gözümüzü kırpmadan yapmaya hazırız. Rabb'im şehitlerimizin şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin. Onların yürüdüğü bu yollarda bizlere de aynı istikamet üzere olmayı nasip eylesin. Bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir katılım oldu ancak şunu biliyoruz ki 83 milyonun kalbi bugün burada atıyor. Buraya gelemeyen milyonlarca vatandaşımızın elleri bugün semaya Sarıkamış şehitlerimiz için kalkıyor. Buraya gelen, salavatlar ve dualarla yürüyüşümüze ortak olan, dualarıyla bizlere Türkiye'nin dört bir yanından eşlik eden herkesten Allah razı olsun."

Konuşmalardan sonra törene katılanlar, Sarıkamış Şehitleri'ni anma yürüyüşüne başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK