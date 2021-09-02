Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamyazı mevkisiide yer alan Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Jandarma, İtfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların ormanlık alanda çıkan yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan bölgede şiddetli rüzgarın olduğu belirtildi.

Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Sarıkamış Ormanları'nda korkutan yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım

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