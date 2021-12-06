Son dakika haber... Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Polis, durumundan şüphelendiği T.E. ve A.Ö'yü durdurdu. Şüphelilerden T.E'nin üst aramasında 2 uyarıcı hap, A.Ö'nün ise 0,9 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, Y.Ö'nün evinde yaptığı aramada ise 2,1 gram metamfetamin, 10,2 gram esrar, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Y.Ö. ile yanında bulunan M.Ö. ve M.M.A da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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