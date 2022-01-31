Son dakika haber: Sarıgöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

SARIGÖL, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamaları kapsamında kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirilirken, ekipler tarafından kumar oynana bir mekana da baskın düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan İ.B. isimli şahsın üzerinden 26,86 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken şahsa 5607 Sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan M.E. isimli şahsın üzerinden ise 2,7 gram metamferamin maddesi ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirilirken, şahsa "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli M.E. ile ilgili işlemlere devam ediliyor.

Öte yandan alınan istihbarat sonrası harekete geçen ekipler kumar oynandığı belirtilen İ.A. isimli şahsa ait kıraathaneye baskın düzenledi. M.H., H.D. ve M.K. isimli şahısların kumar oynadıklarını tespit edildi. Şahıslara adli ve idari işlem yapıldı. - MANİSA