Son dakika haber: Sarıgöl'de emniyetten uyuşturucu ve kumar operasyonu
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Son dakika haber: Sarıgöl'de emniyetten uyuşturucu ve kumar operasyonu

Son dakika haber: Sarıgöl'de emniyetten uyuşturucu ve kumar operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirilirken, kumar oynatılan bir mekana yapılan baslında 2 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirilirken, kumar oynatılan bir mekana yapılan baslında 2 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri rutin kontroller sırasında sorguladıkları H.A. isimli şahsın üzerinden 0.4 gram metamfetamin ile uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapılan H.A. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ayan Mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ikamete baskın düzenledi. Yapılan operasyonda E.G. ve E.Y. isimli şahısların kumar oynadığı tespit edilmesi üzerine, şahıslara "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken ayrıca 4 bin 8 TL idari para cezası kesildi.

Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde bulunan Çınarlı Park civarında silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgede incelemelerde bulunan ekipler Ü.Ç. isimli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adli işlem yapılan şahısla ilgili çalışma devam ediyor. - MANİSA

Son dakika haber: Sarıgöl'de emniyetten uyuşturucu ve kumar operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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