Son dakika haber | Sarı maden operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Sarı maden operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | Sarı maden operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı 'sarı maden' operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık ve kalpazanlık suçlarına karıştığı iddia edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı 'sarı maden' operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık ve kalpazanlık suçlarına karıştığı iddia edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İstanbul ve Sivas illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda nitelikli dolandırıcılık, sahte altın, kaplama altın, sahte yarım altın, tam altın gibi kalpazanlık olaylarına karışan şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık ifadesinin ardından, 4'ü de adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Murat K.(32), Şükrü G.(36), Halil T.(42), Harun B.(27), Yunus Emre K.(22), Selahattin G.(46), Veysi K.(53) ile Osman S.(38) isimli 8 şahıs ise mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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