Son dakika haber... Saraybosna'da yapılacak kongre merkezi için yatırımcılara çağrı
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Son dakika haber... Saraybosna'da yapılacak kongre merkezi için yatırımcılara çağrı

Son dakika haberleri: Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da inşa edilmesi planlanan yaklaşık 200 milyon avroluk kongre merkezi için yatırımcılara çağrıda bulunuldu.

Son dakika haber... Saraybosna'da yapılacak kongre merkezi için yatırımcılara çağrı
21.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:26

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da inşa edilmesi planlanan yaklaşık 200 milyon avroluk kongre merkezi için yatırımcılara çağrıda bulunuldu.

"Saraybosna Kongre Merkezi" adı verilen projenin hayata geçirilmesi için tüm yasal prosedürler tamamlanırken, otel, alışveriş merkezi, konferans ve konser salonları, otopark, ofisler ve dairelerden oluşacak merkezin, Balkanlar'ın sembol yapılarından biri olması hedefleniyor.

Proje kapsamında 39 katlı bir gökdelenin de inşa edilmesi planlanırken, bu şekilde başkent Saraybosna'nın Avrupa'da ve dünyadaki kongre şehirleri haritasına dahil olması amaçlanıyor.

Saraybosna'nın Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye sınırları içinde yapılması öngörülen merkezin Saraybosna'nın kalkınmasında dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

Kongre merkezinin yapılacağı arazi için en iyi teklifi verenin, merkezi inşa etme hakkı kazanacağını vurgulayan Efendic, 280 bin metrekarelik bir alanda inşa edilmesi planlanan projenin sadece Novi Grad için değil, Saraybosna Kantonu ve Bosna Hersek için de çok önemli olduğunu söyledi.

Efendic, proje kapsamındaki birçok yapının birbiriyle bağlantılı olacağını kaydederek, "Alışveriş merkezine ya da otele girdiğinizde yeniden dışarı çıkmaksızın konser ve konferans salonları bölümlerine de geçilebilecek. İnşa edildiğinde gerçekten çok etkileyici bir yapı olacak." dedi.

Proje ile ilgilenen yerli ve yabancı yatırımcıların 30 gün boyunca başvuruda bulunabileceğini aktaran Efendic, ikinci aşamada ise teklifleri alacaklarını dile getirdi.

Efendic, doğudan ya da batıdan potansiyel her yatırımcıya kapılarının açık olduğunu belirterek, Saraybosna'nın ve Güneydoğu Avrupa'nın sembolü olabilecek kadar değerli bu yapının çok kar getiren bir proje olacağına inandığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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