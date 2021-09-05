Son dakika haber | ŞARAMPOLE DEVRİLEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Yapıcı (50) yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Yapıcı (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Tarık Yapıcı yönetimindeki 16 BB 001 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Çöplü köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Yapıcı'nın, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapıcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin adından otopsi için Besni Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı