Son dakika haber! Saraç: "Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için...
Son dakika gündem haberi... Saraç: "Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık.
13.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:28
Saraç: "Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık."
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Kaynak: AA