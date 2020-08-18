Son dakika haber! Saraç: "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar...
Bir son dakika haberine göre Saraç: "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir.
18.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:24
Saraç: "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir."
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Kaynak: AA