Son dakika haber... Santral yangınında enkaz kaldırma çalışması başladı
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Son dakika haber... Santral yangınında enkaz kaldırma çalışması başladı

Son dakika haber... Santral yangınında enkaz kaldırma çalışması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde meydana gelen yangının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, itfaiye ekipleri ise dumanların halen tüttüğü ve çoğunluğunu ağaç köklerinin oluşturduğu cüruflarda zaman zaman soğutma çalışması yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde meydana gelen yangının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, itfaiye ekipleri ise dumanların halen tüttüğü ve çoğunluğunu ağaç köklerinin oluşturduğu cüruflarda zaman zaman soğutma çalışması yapıyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çay ilçesindeki özel bir şirkete ait biyokütle yakıtlı enerji santralinde meydana geldi. Tesisin cüruf diye adlandırılan katı atıklar, ağaç kökleri, mısır sapları ve yanıcı bitkisel atıkların bulunduğu alanda yaşandı. 3 numaralı sahada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek yaklaşık 80 bin metrekarelik alana yayıldı. Yangın itfaiye ve Afyonkarahisar ile çevre illerin Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekiplerinde desteği ile yaklaşık 11 saatlik bir müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Tesiste yaklaşık 30 bin ton hammaddenin yanarak kül olduğu ekonomik kaybın ise 4.5 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Olayın ardından tesiste yanan alanda iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışması başlarken, bir taraftan da itfaiye ekipleri zaman zaman dumanların tüttüğü ve çoğunluğunu ağaç köklerinin oluşturduğu cüruflarda araçlar ile su sıkarak soğutma çalışması yapıyor. Tesisteki enkaz kaldırma çalışmasının birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Santral yangınında enkaz kaldırma çalışması başladı
Son dakika haber... Santral yangınında enkaz kaldırma çalışması başladı
Son dakika haber... Santral yangınında enkaz kaldırma çalışması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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