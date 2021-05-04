Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı
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Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı

Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıkan yangında 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler yanarak kül olurken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonra sabah karşı güçlükle kontrol altına alınabildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıkan yangında 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeler yanarak kül olurken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonra sabah karşı güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 30 bin ton ürünün zarar gördüğü öğrenilen yangında ekonomik kaybın ise yaklaşık 4.5 milyon TL olduğu belirtildi.

Yangın, dün Çay ilçesindeki özel bir şirkete ait biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıktı. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları ve yanıcı bitkisel atıkların bulunduğu alanda 3 numaralı sahada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyerek yaklaşık 80 bin metrekarelik alana yayıldı. Yangının ardından Çay, Bolvadin, Sultandağı ve belde belediyelerin itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri de olay yerine sevk edildi. İş makinelerinin de desteği ile dün saat 18.00'da başlayan yangın sabaha karşı 05.00'da, 11 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Ekonomik kayıp netlik kazanmaya başladı

Yaklaşık 80 bin metrekarelik alanı etkileyen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, tesiste ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 bin ton hammaddenin yanarak kül olduğu öğrenildi. Kaybın ekonomik boyutunun ise 4.5 milyon TL civarında olduğu belirtildi.

Yangında olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri ise yangın söndürme ekiplerinin koordinesini sağladı.

Tesis yetkilileri ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı
Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı
Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı
Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı
Son dakika haber! Santral yangını faciasının ekonomik boyutu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
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