Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Köylüler tenis kortlarının bitmesini heyecanla bekliyor
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Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Köylüler tenis kortlarının bitmesini heyecanla bekliyor

06.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:42

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetlerle raket sallayan köylüler, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yapımına başlanan ve inşaatı bitme aşamasına gelen tenis kortuna ayak basmak için sabırsızlanıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetlerle raket sallayan köylüler, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yapımına başlanan ve inşaatı bitme aşamasına gelen tenis kortuna ayak basmak için sabırsızlanıyor.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı.

Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz." ifadelerinin ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki sahanın yapılması için düğmeye basıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen tesisin çevre düzenlemesi ise Viranşehir Belediyesi ekiplerince yapılıyor.

"Televizyondan da tenis turnuvalarını izlemeye başladılar"

Köylüleri tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, AA muhabirine, salgın döneminde köyde yaşayan insanları sosyal mesafe kurallarına uygun olduğu için tenise yönlendirdiğini hatırlattı.

Köylülerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesislerin açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini aktaran Avcıbaşı, "Mevsimden dolayı toprak kortumuzda tenis oynayamıyoruz. Köy halkı ve öğrencilerim, herkes heyecanlı bir şekilde kortun açılmasını bekliyorlar. Hatta televizyondan da tenis turnuvalarını izlemeye başladılar, biraz daha ilgi arttı. Çevre köylerden de 'Kortunuz ne zaman açılacak?' diye soranlar çok. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz biz de." dedi.

Avcıbaşı, köylerine böyle bir tesis kazandırdığı için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, kortun tamamlanmasının ardından Kasapoğlu'nu köyde ağırlamak istediklerini ifade etti.

Köylülerden Ahmet Avcıbaşı (48) da yağmur nedeniyle kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada tenis oynayamadıklarını anlatarak, "Kortumuza Bakanımız teşrif eder ve açılışını yaparsa çok mutlu oluruz. Sabırsızlıkla kortun açılmasını bekliyoruz. Eski kortumuzda çamurdan dolayı oynayamıyoruz, yeni kortumuza da Bakanımızı bekliyoruz ve herkese teşekkür ediyoruz. Kortumuzda biran önce oynamak istiyoruz." dedi.

8. sınıf öğrencisi Büşra Piranvize ise yeni sahalarının çok güzel olduğunu ve sabırsızlıkla açılacağı günü beklediklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Köylüler tenis kortlarının bitmesini heyecanla bekliyor
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Köylüler tenis kortlarının bitmesini heyecanla bekliyor
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Köylüler tenis kortlarının bitmesini heyecanla bekliyor
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Köylüler tenis kortlarının bitmesini heyecanla bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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