Son dakika haber: Şanlıurfa'ya 3 yenidoğan acil yardım ambulansı

Şanlıurfa'ya 3 yenidoğan acil yardım ambulansı gönderildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğum oranının yüksek olduğu Şanlıurfa'ya Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yenidoğan acil yardım ambulansı gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, "İlimize tahsis edilen yenidoğan acil yardım ambulansları, ihtiyaç halinde yenidoğan bebeklerin taşınmasında hayati rol oynayacaklardır. Yeni ambulanslarımızın ilimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü