Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kavgada 21 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

12.07.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:18

Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama

Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kavgada 21 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği bu gün Birecik ilçesine bağlı Asman kırsal Mahallesinde yaşanan silahlı kavga ile ilgili açıklama yaptı . Valiliğin açıklamasında ölü sayısının 2 olduğu ifade edildi. 5 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 21 kişinin de gözaltına alındığı, güvenlik güçlerinin kavgada kullanılan 5 tane kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ile 2 av tüfeğinin ele geçirildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında, " İlimiz Birecik İlçesine bağlı Kural kırsal mahallesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında 12.07.2020 günü saat 15: 00 sularında başlayan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir.

Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

Olayın geçmişi

İddiaya göre bir hafta önce nişanlı çift arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan ve ailelerin de karışmasıyla 4 kişinin yaralandığı kavga bu gün yeniden alevlendi . Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Uysal ile ismi öğrenilemeyen bir kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada bazı evlerin de ateşe verildiği belirtildi. Mahalleye girişve çıkışların kapatıldığı kavgayı güvenlik güçleri uzun süren çabaların ardından kontrol altına aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı Spor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı Spor
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Filiz Akın Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Palabıyık Malcolm Thomas Henry Onyekuru Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Şanlıurfa Valiliğinden kavga ile ilgili açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 23:57:39. #1.15#
title