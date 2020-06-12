Son dakika haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,13-9,60 liradan satıldı.
12.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:04
ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,13-9,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,40
|5,93
|Buğday
|Kg
|1,22
|1,88
|Preseli pamuk
|Kg
|9,13
|9,60
Kaynak: AA