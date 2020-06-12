Son dakika haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,13-9,60 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,13-9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,40 5,93 Buğday Kg 1,22 1,88 Preseli pamuk Kg 9,13 9,60

Kaynak: AA