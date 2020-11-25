Son dakika haber! Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesindeki Öğretmenevi'nin bir odasında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan