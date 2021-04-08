Son dakika haber: Şanlıurfa'dan kısa kısa
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Son dakika haber: Şanlıurfa'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Şanlıurfa'dan kısa kısa

Son dakika haberi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu ekibi, tek perde müzikli çocuk oyunu ile görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu ekibi, tek perde müzikli çocuk oyunu ile görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda düzenlenen Şehir Tiyatrosu ekibinden Hasan Ocakoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Gülcan Koç'un yazdığı Barışsın Dünya Okuma Tiyatrosu, özel gösterimle sahnelendi.

Ocakoğlu, özel gösterimin ardından bu tür farkındalık projelerini daha fazla yaparak çocukların yüreklerine dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğretmeni Yasemin Al ise çocuklarla birlikte çok güzel bir gün yaşadıklarını belirtti.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı

Haliliye Belediyesi zabıt ekipleri, ramazan hazırlıkları kapsamında iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumaya yönelik gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, hijyen, son kullanma tarihi, etiket, gramaj ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ile temizlik kontrolleri yapıyor.

Zabıta ekipleri, denetimleri sırasında iş yeri açma ruhsatı kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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