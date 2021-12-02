Son dakika haber: Şanlıurfa'daki "change" operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da düzenlenen "change" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen "change" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin, yurt dışından getirilen araçların parçalanarak haksız gelir elde eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kentteki Evren Sanayi Sitesi'ne 30 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 8 araç iskeleti, yurt dışından getirilmiş 21 otomobil motoru, motor şasi numarası silinmiş 13 motor bloğu, sonradan motor numarası çakılı 7 motor bloğu, 1 hacizli yakalamalı motor bloku, 1 gümrük kaçağı otomobil, 1 change araç iskeleti, 1 yurt dışı kayıtsız şanzıman, 3 hacizli yakalamalı araç ruhsatı ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri