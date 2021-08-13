Son dakika haber | Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İbrahim D'nin kullandığı 48 ADE 91 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 13. kilometresinde, önünde seyreden Murat K. yönetimindeki 63 S 1295 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs de Halis D. idaresindeki 63 S 1568 plakalı otobüse çarptı.
Kazada, araçlardaki Mehmet Y, Abdulkadir K. ile Kenan D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme