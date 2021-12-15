Son dakika haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 30 gram eroin, 715 gram esrar, 440 gram metamfetamin, 575 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ile 6320 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 20 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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