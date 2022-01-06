Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptığı aramada 736 gram eroin, 88 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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