Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptığı aramada 736 gram eroin, 88 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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