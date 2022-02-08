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Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince şüpheli görülen iki otomobilin içinde uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince şüpheli görülen iki otomobilin içinde uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye sırasında ilçeye bağlı Yurtçiçeği ve Onbirnisan mahallelerinde şüpheli görülen iki otomobili durdurdu. Durdurulan otomobillerin içinde bulunan A.A., A.G., A.B., F.Ö., S.T., İ.I. ve C.L., jandarma ekiplerince kimlik taramasından geçirildi. Şahısların tarama sırasında tavır ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobillerde arama yaptı. Yapılan aramada otomobillerde 1 gram metamfetamin ve 7 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Suruç Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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