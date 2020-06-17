Son dakika haber... Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 yaralı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 yaralı
17.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:46

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Menderes Kurt (55) yönetimindeki traktör, Yeşilözen Mahalesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki eşi Halide Kurt (46) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Menderes Kurt'un sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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