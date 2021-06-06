Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberler: Şanlıurfa'da park halindeki araca otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da park halindeki araca otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde köprülü kavşakta 63 VN 843 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Tepekesen, tamponunu düzeltmek için aracını durdurdu.
Bu sırada aynı güzergahta seyreden H.Ö'nün kullandığı 34 UN 2575 plakalı otomobil, Ahmet Tepekesen ve 2 arkadaşına çarptı.
Kazada, Ahmet Tepekesen, Suriye uyruklu Muhammed Binşi ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tepekesen ve Binşi, kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü