Son dakika haber... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 11 tutuklama - Haberler
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 11 tutuklama

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 11 tutuklama

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 11 tutuklama

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonuna 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Viranşehir, Uyuşturucu, Hisarcık, Güncel, Haberler

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