Son dakika haber! Şanlıurfa'da tır zincirleme kazaya neden oldu: 1'i çocuk 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şanlıurfa'da tır zincirleme kazaya neden oldu: 1'i çocuk 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Şanlıurfa'da tır zincirleme kazaya neden oldu: 1'i çocuk 2 yaralı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.

Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Şanlıurfa yolu Çadır Kent yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halindeki tırın sürücüsünün kapıyı açması sonucu arkadan gelen üç otomobil çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen anne ve 4 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

 Tır sürücünün kapısını açması zincirleme kazaya neden oldu

Tır sürücünün kapısını açması zincirleme kazaya neden oldu

 Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı

Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Tanju Özcan Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Uğur İbrahim Altay Max Meyer Çağdaş Atan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Şanlıurfa'da tır zincirleme kazaya neden oldu: 1'i çocuk 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:45:30. #1.11#