Son dakika haber: Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

01.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:45
Son dakika haber: Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütünü öven ve teşvik eden paylaşım yapan kişilere yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 8 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Son dakika haber: Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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