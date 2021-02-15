Son dakika haber | Şanlıurfa'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Şanlıurfa'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

15.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:16
Son dakika haber | Şanlıurfa'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet T. ile eşi Hatice T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından tabancayla Hatice T'yi vuran Mehmet T, daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hatice T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet T'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Şanlıurfa'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:22:06. #1.16#
title