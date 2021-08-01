Son dakika haber... Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Argıncık Mahallesi'nde sulama kanalına giren Hüseyin Ekinci (14), bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Ekinci, çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Ekinci'nin, ailesiyle akrabalarını ziyaret etmek için Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine geldiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan