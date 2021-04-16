ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
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ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, evlerinin yakınından geçen sulama kanalı kenarında oynayan İsmail Demircan (14), ayağı kayınca suya düştü.

ŞANLIURFA'da, evlerinin yakınından geçen sulama kanalı kenarında oynayan İsmail Demircan (14), ayağı kayınca suya düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için su altı polisleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı yakınında oynayan İsmail Demircan, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Suda çırpınan ve akıntıyla sürüklenen Demircan bir süre sonra gözden kayboldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisleri, kanalda arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürürken, Demircan'ın yakınlarının da sulama kanalı kenarında endişeli bekleyişleri devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU
ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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