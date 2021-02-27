Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Şanlıurfa'da 30 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi kırsal Çanakçı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan sondaj kuyusunda köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yavru bir köpeğin 30 metre derinlikte suyun içinde bulunduğunu tespit etti.

Hayvanı kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonunda yavru köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Uzun süre suda kaldığı için üşüdüğü ve bitkin düştüğü görülen yavru köpek, bakımı yapıldıktan sonra salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı