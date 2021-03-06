Son dakika haber: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Kaplan'a (50) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Kaplan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı