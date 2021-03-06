Son dakika haber: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

06.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:05
Son dakika haber: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Kaplan'a (50) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Kaplan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Cansu Dere Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:06:05. #1.16#
title