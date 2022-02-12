Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Beykapısı Mahallesi'nde Mustafa A. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla ağır yaralanan Mustafa A, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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